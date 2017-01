POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Schmierfink in den Quadraten erwischt

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Samstagmorgen um 07:25 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie gerade beobachtete hatte, wie ein Schmierfink die Fassaden von mehreren Hauswänden mit grüner Farbe beschädigt hatte. Im Rahmen der Fahndung wurde ein Verdächtiger an der Kreuzung Schanzenstraße / Seilerstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt festgestellt. Dieser flüchtete sofort zu Fuß und konnte in der Böckstraße eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnte bei dem 33-Jährigen eine Spraydose mit grüner Fabre aufgefunden werden. Nachdem bei einer folgenden Wohnungsdurchsuchung noch weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt wurden, wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt. Ihn erwartet nun ein Ermittungsverfahren.

