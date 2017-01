POL-MA: Mannheim-Käfertal: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots) - Am Samstagnachmittag um 15:07 Uhr betrat ein bislang Unbekannter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Waldstraße und ging zielgerichtet auf eine 59-jährige Angestellte zu Er bedrohte sie mit einem Messer, ließ sich die Kasse öffnen und flüchtete dann mit seiner Beute von mehreren Hundert Euro in Richtung "Eigene Scholle". Eine sofortige Fahndung mit insgesamt zehn Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0621 / 174 - 5555 telefonisch beim Kriminaldauerdienst zu melden. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Circa 1, 65 m bis 1, 70 m groß, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer dunkel-grauen Joggingshose, schwarzer Jacke mit Emblem auf der Brust, maskiert mit hochgezogenem Jackenkragen und tief nach unten gezogener schwarzer Wollmütze; an den Füßen trug der Mann auffallen rote Turnschuhe, er war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell