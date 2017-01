POL-MA: Mannheim-Neckarau: Mehrere Personen bei Unfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Samstag um 12:45 Uhr kam es zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos in der Neckarauer Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 19-Jähriger mit einem VW beim Fahrstreifenwechsel unaufmerksam und fuhr von hinten auf einen verkehrsbedingt wartenden Ford auf. Dieser wurde hierdurch nach vorne geschoben wodurch noch ein Fiat und ein Porsche beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Personen leicht verletzt, diese wurden vor Ort von Rettungswagenbesatzungen versorgt und zu ambulanten Behandlungen in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht. Den verursachenden Fahranfänger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell