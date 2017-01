POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Alkohol führt zu Aggressivität

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Samstagvormittag gegen 11:15 Uhr gebärdete sich ein 56-Jähriger unflätig in der Fußgängerzone in Höhe der D-Quadrate. Er suchte die Konfrontation mit vorbeigehenden Passante, beleidigte diese und schlug nach ihnen. Eine Streife des kommunalen Ordnungsdienstes konnte den Mann zunächst stellen und zog dann Polizisten der Paradeplatzstreife hinzu. Da sich der Mann auch diesen gegenüber uneinsichtig und beleidigen zeigte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt begleiten. Hier zeigte eine Überprüfung, dass der Uneinsichtige mit über 2,3 Promille deutlich alkoholisiert war, weshalb er bis zur Ausnüchterung in einer Zelle bleiben musste. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell