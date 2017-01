POL-MA: Heidelberg: Ertappter Ladendieb entkommt nur knapp - Zeugin gesucht

Heidelberg (ots) - Am Freitag um 19:40 Uhr schlug der automatische Alarm eines Einkaufsmarktes im Heuauer Weg an, als ein bislang Unbekannter das Ladengeschäft verlassen wollte. Er reagierte nicht auf die Ansprache einer Kassiererin, riss sich los, als er von einer weiteren Angestellten am Arm festgehalten wurde. Als er nun das Geschäft verließ, versuchte auch eine Kundin, ihn aufzuhalten, auch hier riss sich der Dieb jedoch los und flüchtete. Diese Kundin, welche als Zeugin in Betracht kommt, wird gebeten, sich unter 06221 / 3418 - 0 telefonisch beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden. Der Dieb, welcher bislang unbekannte Artikel aus dem Kassenbereich entwendete, wird wie folgt beschrieben: Circa 35 Jahre alt, etwa 1, 65 m groß, "südländische Erscheinung", dunkler Teint, kurze, schwarze Haare, bekleidet mit einer beigen Wintermütze, brauner Winterjacke; er führte eine braune Umhängetasche mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell