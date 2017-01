POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Hockenheim, der durch den Unfall schwer verletzt wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verunglückte in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird. Der Pkw des 28-Jährigen wurde total beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.000.- Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst des PP Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

