POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt; Pressemitteilung Nr. 1

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Derzeit wird ein schwerverletzter Autofahrer aus seinem Fahrzeug geborgen, das kurz vor der Einmündung zur L 546 von der L 556 aus bislang unbekannten Gründen in den angrenzenden Wald schleuderte und sich dort überschlug. Der Mann war am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr von Kirrlach in Richtung Reilingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Es wird nachberichtet.

