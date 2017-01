POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 20-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts Diebstahls in Haft

Mannheim-Innenstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in der Mannheimer Innenstadt mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben.

Der junge Mann soll in mindestens drei Fällen in einem Bekleidungsfachgeschäft in den O-Quadraten hochwertige Marken-Kleidungsstücke im Gesamtwert von über 1.500 Euro entwendet haben. Bei der Tatausführung wurde er jeweils von der Überwachungskamera des Geschäfts aufgenommen. Bei seiner Festnahme am 19. Januar wurde bei ihm der Schlüssel eines Schließfachs am Hauptbahnhof aufgefunden, wo er weiteres mutmaßliches Diebesgut deponiert hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Haftrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt, wird derzeit überprüft.

