POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß - Sachschaden 25.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und Sachschaden von ca. 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen um 6 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/Schwetzinger Straße ereignete. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo war nach links in die Schwetzinger Straße abgebogen. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem aus Richtung Heidelberg entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Toyota. Der 62-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

