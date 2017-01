POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Reifenstecher - zwei Kinder von aufmerksamen Zeugen als Tatverdächtige auf frischer Tat erwischt - bislang zehn Geschädigte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend bemerkten zwei aufmerksame Zeugen, wie ein Kind, das in Begleitung eines weiteren Jungen war, an einem geparkten Auto den vorderen rechten Reifen zerstach. Einer der Zeugen nahm dem Jungen das Messer, einen Dolch, ab, gemeinsam hielten sie die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Im Anschluss wurde festgestellt, dass an einem weiteren daneben geparkten Auto ein Reifen zerstochen wurde. Bereits in der Nacht von Mittwoch und Donnerstag waren an sieben in der Nördlichen Hauptstraße, Siegfriedstraße und Brunhildstraße geparkten Autos ein oder mehrere Reifen zerstochen worden. Bislang wurden insgesamt zehn Sachbeschädigungen bei der Polizei angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Bei ihrer Befragung räumte das Duo die Sachbeschädigungen ein. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die beiden Kinder wurden zur Wache gebracht, wo sie in die Obhut der verständigten Eltern gegeben wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell