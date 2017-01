POL-MA: Rauenberg/Horrenberg: Wichtige Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Rauenberg/Horrenberg (ots) - Am Freitag, den 9. Dezember 2016 wurden in Rauenberg (2) und in Horrenberg (2) insgesamt vier Wohnungseinbrüche, davon ein Versuch registriert.

Nach den jetzigen Erkenntnissen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg könnten die Einbrüche im Zusammenhang mit Autoaufkäufern stehen, die Angebote im Internet durchstöberten und Kontakt mit den potentiellen Verkäufern aufgenommen haben.

Wichtig ist es für die Ermittler zu erfahren, wer aus Rauenberg oder Horrenberg am 9. Dezember 2016 ein Auto verkaufte, nachdem er es im Internet zum Verkauf angeboten hatte.

Zur besseren Einordung: am 9. Dezember war in Rauenberg Weihnachtsmarkt.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 und der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-5555 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell