POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schuppenbrand

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr kam es zu einem Brand in einem Schuppen in der Karl-Schuhmacher-Straße. Ein Zeuge entdeckte den Brand und informierte telefonisch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann Besatzung anrückte, den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern konnte. Die 91-jährige Bewohnerin des angrenzenden Hauses blieb unverletzt, auch ihr Anwesen wurde nicht beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde nach den Löscharbeiten das auf der Straße gefrierende Löschwasser mit Streusalz versorgt. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, der Schaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro. Die Beamten vom Polizeiposten Angelbachtal haben die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell