POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrfach Reifensätze aus Reifenlager eines Autohauses entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In den zurückliegenden Tagen und Wochen, beginnend Ende des letzten Jahres, letztmals in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, entwendeten unbekannte Täter aus dem Reifenlager eines Autohauses in der Neulandstraße über ein Dutzend Sätze Sommerreifen in Wert von mehreren Zehntausend Euro. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, stiegen die Täter über eine Mauer durch den offenen Giebel des Lagers an der Rückseite in die Lagerhalle mit Blechwänden. Durch diesen Giebel wurden die Kompletträder herausgegeben und in ein Fahrzeug verladen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell