POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Gelöste Eisplatte von Lkw-Plane beschädigt auf der A 6 daneben fahrendes Auto

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine Eisplatte, die sich bei der Fahrt von der Plane eines Sattelzuges löste, beschädigte am Donnerstag gegen 20.15 Uhr auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf ein daneben fahrendes Auto. Dabei entstand an dem VW-Golf Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 41-jährige Fahrer des VW machte den 48-jährigen Sattelzugfahrer aus Tschechien durch Blinkzeichen auf den Vorfall aufmerksam, worauf beide die Rastanlage Am Hockenheimring ansteuerten und die Polizei verständigten. Eine Überprüfung ergab, dass sich auf der Plane noch weitere Eisplatten befanden. Die Weiterfahrt wurde bis zum Entfernen der Gefahrenteile untersagt. Von den 48-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 145 Euro erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell