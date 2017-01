POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Ausfahrt aus Kreisel Fußgängerin angefahren

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Ausfahrt des Kreisels St. Ilgener Straße/Tinqueu-Allee wurde eine 63 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer war in die Tinqueux-Allee abgebogen und hatte die Frau, die zusammen mit ihrem Mann an der dortigen Querungshilfe die Straße überquerte, frontal erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Fußgänger auf die Straße. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Verletzte zur weiteren Untersuchung in eine Heidelberger Klinik gefahren.

