POL-MA: Waibstadt: Vereinsheimeinbruch - Wer kann Hinweise geben ?

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Über die vergangenen Tage verschafften sich bislang nicht bekannte Täter brachial Zugang in das Vereinsheim im Sportplatzweg im Waibstadter Stadtteil Daisbach. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brachen die Unbekannten eine Zugangstüre an der Gebäuderückseite auf und machten sich anschließend an dem dortigen Zigarettenautomaten sowie an der Zugangstüre zur Vereinsgaststätte zu schaffen. In beiden Fällen gelang das Aufbrechen nicht, so dass lediglich Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist, entstanden sein dürfte. Letztmals war die Gaststätte am vergangenen Donnerstag, 12. Januar geöffnet; den Einbruch stellte ein Verantwortlicher am gestrigen Donnerstag fest und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen der Sinsheimer Polizei dauern derzeit noch an. Zeugen, die zwischen dem 12.- und 19.01. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel.: 07261/6900, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell