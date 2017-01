POL-MA: Waibstadt: Versuchte Wohnungseinbrüche im OT Daisbach

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - An allen drei Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße im Stadtteil Daisbach machte sich am Donnerstagmorgen/-vormittag ein bislang unbekannter Täter zu schaffen. Keine der Türen ließ sich öffnen, so dass der Unbekannte unverrichteter Dinge wieder abgezogen war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Als tatrelevante Einbruchszeit kommt 5 Uhr bis 13 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu informieren.

