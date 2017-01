POL-MA: St.Leon-Rot: Benzindiebstahl - Wer hat Beobachtungen gemacht ?

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang nicht ermittelte Täter begaben sich in der Nacht zum Donnerstag auf ein umzäuntes Firmenareal in der Straße "Am Bahnhof", brachen die Tankdeckel dreier Bagger auf und zapften insgesamt rund 900 Liter Benzin ab. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen. Als tatrelevante Zeit kommt Mittwochabend, 18 Uhr bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell