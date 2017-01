POL-MA: Wilhelmsfeld: 15.000 Euro Schaden bei Unfall - keine Verletzte

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Einfahren von der Heidelberger Straße in die Schriesheimer Straße übersah am Donnerstag kurz vor 15 Uhr ein VW-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte Fiat Panda-Fahrerin, so dass es zur Kollision kam. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Trotz des hohen Schadens waren beide Autos noch fahrbereit. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell