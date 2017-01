POL-MA: Mannheim: Unfall in der Mannheimer-/Deidesheimer Straße - fünf Autos beteiligt - ein Leichtverletzter - fast 20.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) - Eine Einsatzfahrt am Donnerstag kurz vor 16 Uhr endete mit einem Unfall an der Einmündung Mannheimer-/Deidesheimer Straße. Mit Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht zeigender Ampel fuhr der 50-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges in die Einmündung ein und stieß mit einer Renault Clio-Fahrerin zusammen. Das Einsatzfahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen wartenden Renault Megane, welcher wiederum gegen einen VW und Audi prallte. An allen fünf beteiligten Autos entstanden Schäden, dessen Gesamthöhe sich auf ca. 20.000 Euro beläuft. Der im Einsatzfahrzeug befindliche Notarzt erlitt selbst leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell