POL-MA: Weinheim: Geschädigte überrascht Einbrecher - Duo flüchtet - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Während die Geschädigte im 1. OG ihres Anwesens mit diversen Arbeiten beschäftigt war, hörte sie am Donnerstag kurz vor 18 Uhr zwar laute Geräusche, schenkte denen aber zunächst keine weitere Beachtung. Erst nach mehreren Schlägen begab sie sich in das Erdgeschoss des Hauses und erblickte zwei Männer, die gerade die Terrassentüre aufgebrochen hatten und sich ein Täter bereits in der Küche befand. Von der Anwesenheit offenbar überrascht, ließen die Einbrecher sofort ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Geschädigte alarmierte die Polizei und beschrieb einen Einbrecher wie folgt: Ca. 35 Jahre, 180 cm groß, blonde Haare, blaue Augen, athletische Figur; trug eine grüne Hose, beigen/gelben Strickpullover und eine beige Pudelmütze. Näheres zu dem Mittäter konnte die Geschädigte nicht sagen; die Kleidung dürfte jedoch ähnlich sein. In welcher Höhe Sachschaden an der Terrassentüre entstand, ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Weinheimer Polizei, Tel.: 06201/10030, wie auch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, nehmen Hinweise zu dem Einbruch entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell