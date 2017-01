POL-MA: Mannheim: Sperrmüll angezündet und Haus beschädigt; Kripo ermittelt

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zündete am Freitagmorgen einen seit Monaten vor einem Mehrparteienhaus gelagerten, mehrere Kubikmeter umfassenden Haufen Sperrmüll in der Paul-Wittsack-Straße an, weshalb auch das Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Kurz nach 8 Uhr wurde das Feuer von einem Anwohner entdeckt, der Feuerwehr und Polizei verständigte. Dem schnellen Einsatz der Mannheimer Berufsfeuerwehr ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht weiter auf das Haus übergriff.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Haus beläuft sich auf über 10.000.- Euro.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell