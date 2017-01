POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 47-jährige Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn - ca. 4.000 Euro Sachschaden

Leimen (ots) - In der Rohrbacher Straße in Höhe der Turmgasse, ereignete sich am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 47-jährige VW-Fahrerin befuhr die Rohrbacher Straße in Richtung Nußloch. Als sie verbotswidrig nach links in die Turmgasse abbog, kollidierte sie mit einer auf gleicher Höhe fahrenden Straßenbahn der Linie 23. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

