POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall auf der L556 - ca. 4.000 Euro Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Auf der L556 kam es am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr zu einem Wildunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand. Als ein 32-Jähriger mit seinem Audi von Kirrlach kommend in Richtung Reilingen unterwegs war, überquerte plötzlich ein Wildschwein von rechts die Fahrbahn. Der Audifahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr vermeiden. Das verletzte Tier flüchtete sofort nach dem Zusammenstoß in den angrenzenden Wald. Eine Suche nach dem Wildschwein blieb erfolglos, der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell