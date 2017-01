POL-MA: Heidelberg: 20-Jähriger betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Heidelberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 3:25 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord in der Wielandtstraße einen Fahrradfahrer, der aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der junge Mann kam den Beamten zuvor mitten auf der Straße mit seinem Fahrrad entgegen. Als er dann den Streifenwagen sah und versuchte weiter rechts am Fahrbahnrand zu fahren, musste er mehrere Male mit hektischen Lenkbewegungen den geparkten Autos ausweichen, um nicht auf diese aufzufahren. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in Höhe der Seitzstraße, roch der 20-Jährige deutlich nach Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Sein Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

