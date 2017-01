POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Kirchheim wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Eine 30-jährige Frau war kurz vor 19 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Sandhäuser Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. An der nördlichen Auffahrt zur B 535 missachtete sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit einer 19-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die ihr entgegenkam und bei Grünlicht nach links auf die B535 abbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Opel um die eigene Achse und prallte gegen ein auf der Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen. Das Straßenschild wurde anschließend gegen ein Fahrzeug geschleudert, das auf der Rechtsabbiegerspur der Abfahrt von der B 535 stand. Die 19-jährige Fahrerin des Opel erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 30-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr im Auto sitzendes 2-jähriges Kind wurden von einem Angehörigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren nach ersten Erkenntnissen jedoch unverletzt geblieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell