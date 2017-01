POL-MA: Mannheim: In Pkw eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, zwischen drei Uhr und 13 Uhr brachen unbekannte Täter in der Ruhrstraße Stadtteil Neckarstadt in einen geparkten Klein-Lkw ein und entwendeten aus daraus eine Laptop der Marke Panasonic in Wert von rund 2.500 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Am selben Tag wurden drei weitere Autoaufbrüche in den Stadtteilen Innenstadt, Oststadt und Neckarau zur Anzeige gebracht. Neben Taschen wurden hochwertige elektronische Geräte und Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet.

