POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von rund 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am frühen Donnerstagnachmittag in Weinheim. Ein 27-jähriger Mann war kurz vor 14 Uhr mit seinem Audi auf der Westtangente in Richtung Saukopftunnel unterwegs. An der Kreuzung zur B 38 musste er verkehrsbedingt anhalten. Während der ihm folgende 38-jährige Sprinter-Fahrer noch rechtzeitig anhalten konnte, brachte ein dahinter fahrender 45-jähriger Mann seinen Lastwagen mit Anhänger nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er fuhr dem Sprinter auf und schob diesen auf den Audi. Der Fahrer des Sprinter erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig zum Arzt. Aus seinem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, es musste abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

In der Folge fuhr ein 44-jähriger Volvo-Fahrer auf den stehenden Lastwagenzug des 45-Jährigen auf. Er kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Westtangente vorübergehend voll gesperrt werden. Es ergaben sich dadurch vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell