POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall an Kreuzung - beide Fahrerinnen wollen bei "Grün" gefahren sein - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch um 15.30 Uhr an der Kreuzung Dietmar-Hopp-Allee/Industriestraße ereignete, sucht die Polizei. Sowohl die Fahrerin eines silberfarbenen Renault Clio, als auch die Unfallkontrahentin in einem beige/braunen Chrysler gaben, die Kreuzung bei Grünlicht der Ampel passiert zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Unfallzeit standen einige Fahrzeuge an der Kreuzung, deren Fahrer den Unfall bzw. die Ampelschaltung gesehen haben könnten. Diese werden gebeten sich unter Telefon 06222757090 bei der Polizei in Wiesloch zu melden.

