POL-MA: Weinheim: An sieben Autos Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstachen mit einem spitzen Gegenstand zwischen Mittwoch und Donnerstag an sieben in der Nördlichen Hauptstraße, Siegfriedstraße und Brunhildstraße geparkten Autos ein oder zwei Reifen. Zwei Geschädigte meldeten sich bereits am Mittwoch gegen 19.30 Uhr, die weiteren Autobesitzer am Donnerstagmorgen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Eine Zeugin hatte gegen 19.30 Uhr zwei Männer wahrgenommen, die sich auffällig verhielten. Eine Person war etwa 18 - 25 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, er trug dunkle Kleidung. Die zweite Person konnte die Zeugin nicht beschreiben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell