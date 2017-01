POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle - Dosen mit Tabak gestohlen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Lagerhalle in der Daimlerstraße. Die Täter erbeuteten dabei Kartons mit Dosen voller Tabak im Wert von mehreren zehntausend Euro. Wie sich herausstellte waren die Täter an eine frei zugängliche Laderampe gefahren und hatten am Gebäude eine Fensterscheibe eingeschlagen um einzusteigen. Wahrscheinlich mit einem vorgefundenen Hubwagen wurden mehrere Paletten zur Laderampe gefahren und über 150 Kartons in ein Fahrzeug verladen. Aufgrund des Gewichts der Beute, ca. zwei Tonnen, muss davon ausgegangen werden, dass die Täter einen Kleintransporter/Sprinter benutzten. Der Einbruchsdiebstahl wurde am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr entdeckt. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizei aus Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

