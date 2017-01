POL-MA: Heidelberg: Mülltonnen angezündet - Hauswände in Mitleidenschaft gezogen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Ein Zeuge verständigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Polizei und meldete den Brand einer Mülltonne in der Ziegelgasse. Beim Eintreffen der Streife gegen 4.30 Uhr wurden die verbrannten Reste einer Mülltonne vorgefunden, durch das Feuer wurden auch eine Hauswand und eine Tür in Mitleidenschaft gezogen. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung des Bereichs herausstellte, hatte vermutlich der gleiche Täter in der Unteren Neckarstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt, auch hier wurde die Hauswand beschädigt. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte ein Zeitungsausträger zuvor in der Bienengasse brennende Zeitungen bemerkt und das Feuer mit den Füßen ausgetreten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/99-1700 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell