POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Sinsheim fanden Beamte des Polizeireviers Sinsheim eine größere Menge Rauschgift. Gegen 20 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf, der in der Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Neulandstraße unterwegs war. Er wurde angehalten und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten sofort deutlichen Marihuana-Geruch. Darauf angesprochen übergab der 24-Jährige den Polizisten eine Tüte mit Marihuana. Nachdem seine Kleidung durchsucht worden war, händigte er ein weiteres Tütchen aus. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos wurde ein dritter Beutel mit Marihuana und eine kleine Menge Amphetamin gefunden. Zudem lag ein Teleskopschlagstock unter einer Abdeckung im Kofferraum. Auch die eine Überprüfung der Wohnung des jungen Mannes förderte eine kleine Menge Haschisch zutage.

Eine Verwiegung des aufgefundenen Rauschgifts ergab insgesamt 104 Gramm Marihuana und 5 Gramm Amphetamin.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer des BMW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

