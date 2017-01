POL-MA: Heidelberg-Südstadt: 56-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg-Südstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Südstadt wurde eine 56-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau trat in der Rohrbacher Straße zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn und wollte die Straße überqueren. Dabei stieß sie mit einem 17-jährigen Radfahrer zusammen, der in Richtung Weststadt unterwegs war. Beide stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Während der Radfahrer lediglich leicht verletzt wurde, zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell