POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Mannheim-Neuostheim (ots) - Einen Unfall unter Drogeneinfluss verursachte am Mittwochabend ein 24-jähriger Autofahrer im Stadtteil Neuostheim. Der Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Seat auf der Xaver-Fuhr-Straße in Richtung Hans-Thoma-Straße unterwegs. Als ein vorausfahrender 43-jähriger Mannheim mit seinem Kia verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr er diesem hinten auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Seat des 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und es liefen Betriebsstoffe aus. Das Auto wurde abgeschleppt, die Fahrbahn wurde im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Rauschgiftkonsum beim Fahrer des Seat. Ein Drogentest reagierte positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell