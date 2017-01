POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: BMW beim Vorbeifahren gestreift und weiter gefahren - Zeugen gesucht!

Brühl (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 20:30 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr in der Ketscher Straße ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW der 3er Baureihe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 oder dem Polizeiposten Brühl unter Tel.: 06202/71282 in Verbindung zu setzen.

