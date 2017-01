POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall in der Neckarauer Straße - Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen - ca. 9.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - In der Neckarauer Straße ereignete sich am Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 74-jähriger Opelfahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen des Neckarauer Übergangs in Richtung Speyerer Straße. Als er dann in Höhe der Hochschule auf die rechte Fahrbahn wechseln wollte, kollidierte er mit einem auf gleicher Höhe fahrenden Audi eines 45-Jährigen. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und prallte am Fahrbahnrand an die Bordsteinkante, was zur Folge hatte, dass das Auto sich überschlug und letztlich auf dem Dach liegen blieb. Der Opelfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell