POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Vermeintlicher Hausverwalter stiehlt Schmuck und Bargeld aus Wohnung - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Eine 80-Jährige wurde am Mittwochabend in ihrer Wohnung in der Bellenstraße von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Hausverwaltung bestohlen. Der unbekannte Mann klingelte kurz vor 20 Uhr an der Haustüre der Geschädigten und gab an, alle Heizungen überprüfen zu müssen. Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung. Im Schlafzimmer erwähnte er, dass diverser Schmuck und Geldscheine die Überprüfung beeinflussen würden und sie aus diesem Grund die Wertgegenstände sicher verpacken solle. Die Frau folgte seinem Rat und verpackte den gesamten Schmuck sowie Bargeld im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung um ein weiteres Messgerät zu holen, er kehrte jedoch nicht mehr zurück. Die Seniorin bemerkte kurze Zeit darauf, dass ihr Bargeld sowie die verpackten Schmuckstücke gestohlen wurden und verständigte die Polizei.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 165 cm groß, schwarze Haare, hatte einen Kinnbart und trug ein dunkles "Geschäftsmannoutfit".

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell