POL-MA: Heidelberg: Auf frischer Tat ertappt - 43-Jähriger brachte Graffiti an

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kurz nach 2 Uhr besprühte ein 43-jähriger Heidelberger die Hauswand eines Gebäudes der ehemaligen Campbell Barracks im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und wurde dabei von Beamten des Polizeireviers Süd im Rahmen der Streifenfahrt beobachtet. Beim Erkennen des Streifenwagens ließ er sofort ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße "Im Bosseldorn". Da er sich jedoch nicht "absetzen" konnte und eine andere Fluchtrichtung einschlagen wollte, stieg er zunächst vom Rad ab, kam dabei ins Stolpern und stützte schließlich zu Boden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf der Dienststelle war die erkennungsdienstliche Behandlung fällig; zudem sieht er einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. An der Tatörtlichkeit konnte seine zuvor mitgeführte Stofftasche, in der sich mehrere Sprühdosen befanden, aufgefunden und sichergestellt werden.

