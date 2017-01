POL-MA: Meckesheim: Ziegen ausgebüxt - Verkehrsteilnehmer alarmierten Polizei

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend verständigten Verkehrsteilnehmer die Neckargemünder Polizei über zwei Ziegen im Bereich der Industriestraße kurz vor der Einmündung zur B 45. Gemeinsam mit den hilfsbereiten Verkehrsteilnehmern wurden schließlich die Tiere in die Enge getrieben werden. Ein Mauermer Bürger nahm sich der Tiere an und transportierte sie auch ab. In der Zwischenzeit konnte der Besitzer, ein aus Schatthausen stammender Mann, erreicht werden. Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs kam es allerdings nicht.

