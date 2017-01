POL-MA: Heidelberg-Mitte: Schreckschusspistolen lösen Polizeieinsatz aus

Heidelberg-Mitte (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr meldete sich der Hausmeister eines Anwesens in der Blücherstraße telefonisch beim Polizeinotruf. Er gab an, dass er mehrere Personen im Gebäude beobachtet hatte, welche dort mit Schusswaffen hantierten. Das Anwesen wurde sofort mit insgesamt neun Streifenwagenbesatzungen aufgesucht und umstellt. Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt drei Personen im Alter von 19, 26 und 33 Jahren beim Verlassen des Gebäudes festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. In deren Besitz wurden tatsächlich Schusswaffen aufgefunden. Es handelte sich um Schreckschusswaffen, zum Teil ungeladen, zum Teil mit Platzpatronen geladen, für deren Führen ein so genannter "kleiner Waffenschein" erforderlich ist. Der Grund für den Vorfall ist bislang noch unklar. Nach bisherigem Ermittlungsstand suchten die jungen Männer eine Wohnung in dem Anwesen auf, verließen diese jedoch unter Entschuldigungen gleich wieder. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Verdächtigen wurden auf die Wache des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gebracht und nach Vernehmungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren betrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell