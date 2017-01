POL-MA: Mannheim: Brand in Firmenhalle

Mannheim (ots) - In der Halle eines papierverarbeitenden Betriebes in der Sandhofer Straße kam es am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, zu einem Brand.

Nach ersten Erkenntnissen brennt derzeit immer noch eine Zwischendecke in einer Halle, in der sich Trocknungsmaschinen befinden.

Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Nach einer ersten Einschätzung dürften Lösch- und Nachlöscharbeiten der Mannheimer Berufsfeuerwehr noch bis in die frühen Abendstunden andauern.

Verletzt wurde nach momentanem Stand niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell