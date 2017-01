POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Autos aufgebrochen; Navigationsgeräte entwendet; Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Richard-Wagner-Straße, im Erlenweg und in der Johann-Sebastian-Bach-Straße insgesamt drei BMWs aufgebrochen, aus denen die Navigationsgeräte, Multifunktionslenkräder und die Controller entwendet wurden. In der Albert-Lortzing-Straße wurde zudem ein Skoda aufgebrochen, aus dem ebenfalls das Navigationsgerät gestohlen wurde.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000.- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und möglichen Tätern geben können, oder Verdächtiges auch in den Tagen zuvor wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell