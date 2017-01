POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: 200 Euro-Holzpaletten von Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende von Betriebsgelände einer Holzhandlung in der Straße Am Bahndamm 200 Euro-Holzpaletten entwendet. Aufgrund der Spuren im Schnee steht fest, dass die Täter mit einem Lkw auf das nicht umzäunte Gelände gefahren sind und die Paletten mit einem Hubwagen und einer Hebebühne verladen haben. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten Waibstadt oder außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell