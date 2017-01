POL-MA: Sinsheim: Fußgänger hatte Glück im Unglück - fuhr Autofahrer zu schnell ? Zeugen gesucht !

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ob der Opel Vectra-Fahrer bei seiner Fahrt am frühen Dienstagmorgen in der Muthstraße zu schnell war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dieser hatte einen Fußgänger, der gerade den Überweg von der Fußgängerzone in Richtung Bahnhof passierte, zu spät wahrgenommen, zwar noch eine Vollbremsung eingeleitet, aber eine Berührung nicht mehr verhindern können. Auch nur der Reaktion des 29-jährigen Fußgängers selbst war es zu verdanken, dass der Unfall noch recht glimpflich ausging. Er zog sich lediglich leichtere Verletzungen zu. Nach Angaben eines Zeugen war der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen 30 km/h-Zone unterwegs. Weitere Zeugen, die auf den Unfall gegen 6.30 Uhr am Dienstagfrüh aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell