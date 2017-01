POL-MA: Leimen: Einbruch in Georg-Koch-Halle - Ließen sich die Unbekannten einschließen ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde in der Nacht zum Dienstag in die Georg-Koch-Halle in der Senefelder Straße. Bislang unklar ist, ob sich die Unbekannten am Montagabend haben einschließen lassen oder ob der Einbruch gar mit einem Transponder für das elektrische Schließsystem erfolgt ist. Im Hausmeisterbüro brachen die Täter mehrere Spinde sowie den Schreibtisch auf und entwendeten diverse Lebensmittel sowie eine Damenarmbanduhr der Marke Michael Kors. Auch vor einem weiteren Büro machten die Unbekannten nicht Halt und montierten einen an der Decke befindlichen Beamer ab und ließen diesen mitgehen. Verlassen hatten die Unbekannten das Gebäude offenbar über das Fenster im Hausmeisterbüro. Über die genaue Diebstahls- und Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern auch hier noch an. Zeugen, die in der Nacht - Tatzeit: evtl. gegen Mitternacht - verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Senefelder Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposen Leimen, Tel.: 06224/1749-0, oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell