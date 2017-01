POL-MA: Sandhausen: Einbruch in Waldkindergarten

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen bislang nicht ermittelte Täter in den Waldkindergarten in der Straße "Am Galgenbuckel" brachial ein und durchsuchten verschiedene Gruppenräume sowie auch das Team-Zimmer. In diesem Raum rissen die Einbrecher einen Tresor, allerdings ohne Inhalt, aus der Wand und transportierten diesen ab. Die exakte Sach- und Diebstahlshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Als tatrelevante Einbruchszeit kommt Montagabend, 18.45 Uhr bis Dienstagfrüh, 7.30 Uhr in Betracht. Die Beamten des Polizeipostens Sandhausen ermitteln und bitten unter Tel.: 06224/2481 (oder das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090) um entsprechende Hinweise.

