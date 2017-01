POL-MA: Sinsheim: Versuchter Wohnungseinbruch in der Thomas-Mann-Straße - Duo flüchtet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag zwischen 16 und 17 Uhr versuchten bislang nicht ermittelte Täter, in ein Anwesen in der Thomas-Mann-Straße einzubrechen. Diese hatten bereits mit einem vorgefundenen Sandstein die äußere Scheibe eines Doppelglasfensters eingeworfen, als sie vermutlich von den heimkehrenden Geschädigten gestört wurden und durch den Garten in unbekannte Richtung flüchteten. Die Geschädigten ließen sogleich die Rollläden herunter und bemerkten erst am darauffolgenden Morgen die Beschädigungen an der Scheibe. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen meldete sich ein Zeuge, der zwei Männer am Montag durch den Garten des betreffenden Anwesens rennen sah und beschrieb diese wie folgt: Beide waren ca. 180 cm groß. Ein Täter trug eine dunkelblaue, der andere eine schwarze Jacke sowie eine Kapuze bzw. Mütze. Der entstandene Sachschaden beträgt über 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell