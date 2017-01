POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagabend war ein 51-jähriger Mann mit seinem Peugeot betrunken zwischen Ilvesheim und Ladenburg unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr auf der Ladenburger Straße, in Richtung Ladenburg fahrend, aufgefallen. In Höhe der dortigen Brücke wurde er angehalten und kontrolliert. Schon beim Herunterlassen der Seitenscheibe bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Beim Aussteigen aus dem Auto musste sich der 51-Jährige an der Fahrertür festhalten, um sich auf den Füßen zu halten. Den anschließenden Weg zum Streifen wagen legte der Peugeot-Fahrer daraufhin torkelnd zurück. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

