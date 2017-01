POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend, 21.30 Uhr und Dienstagvormittag, 6.45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Hebelstraße ein.

Nachdem die Unbekannten eine Seitentür aufgebrochen hatten, öffneten und durchsuchten sie Räume und Schränke. Verschlossene Türen wurden dabei gewaltsam geöffnet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Was aus dem Kindergarten entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 oder dem Polizeiposten Neulußheim unter Telefon 06205/3079727 in Verbindung zu setzen.

